Алаудинов раскрыл сроки окончательной зачистки Суджи
Алаудинов: На зачистку Суджи потребуется около десяти дней, ВС РФ «зажали» город
На окончательную зачистку Суджи в Курской области от остатков подразделений ВСУ потребуется около десяти дней. Об этом военкору Владу Андрице сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов.
«Мы должны быть готовы, что где-то в подвалах, в каких-то блиндажах... Мы будем все эти дни находить там какие-то одиночные группы, может быть вычищать эти все лесопосадки... Я так думаю, работа на ближайшие дней десять», — объяснил он в беседе с журналистом RT.
Напомним, сегодня Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол.
Ранее Апти Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов курского региона. При этом он подчеркнул, что некоторое время потребуется на зачистку одиночных групп украинских военных, не успевших спастись бегством от наступления Армии России.
ТАСС / Владимир Гердо