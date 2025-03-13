Алаудинов раскрыл сроки окончательной зачистки Суджи

На окончательную зачистку Суджи в Курской области от остатков подразделений ВСУ потребуется около десяти дней. Об этом военкору Владу Андрице сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов.

«Мы должны быть готовы, что где-то в подвалах, в каких-то блиндажах... Мы будем все эти дни находить там какие-то одиночные группы, может быть вычищать эти все лесопосадки... Я так думаю, работа на ближайшие дней десять», — объяснил он в беседе с журналистом RT.

Напомним, сегодня Минобороны РФ официально сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол.