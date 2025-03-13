Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов Курской области

Российские войска завершили освобождение всех населённых пунктов Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов в интервью RT.

«С уверенностью можем заявить, что все населенные пункты на территории Российской Федерации освобождены», — подчеркнул он.