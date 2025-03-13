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Регион
13 марта, 08:08
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Алаудинов сообщил об освобождении всех населённых пунктов Курской области

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов во время интервью. Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов во время интервью. Фото © Владимир Гердо/ТАСС

Российские войска завершили освобождение всех населённых пунктов Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны Апти Алаудинов в интервью RT.

«С уверенностью можем заявить, что все населенные пункты на территории Российской Федерации освобождены», — подчеркнул он.

Генерал-лейтенант отметил, что в ближайшие дни в регионе могут быть обнаружены оставшиеся бойцы Вооруженных сил Украины. По его словам, процесс зачистки Суджи займет примерно 10 дней.

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Накануне вечером командование войсковой группы «Север» доложило Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. А 12 марта российские военнослужащие установили флаг РФ на здании администрации Суджи, воспользовавшись планом под кодовым названием «Поток».

Марина Фещенко
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