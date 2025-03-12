Путин потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области

Находящиеся на территории Курской области украинские военные по закону считаются террористами и требуют к себе такого отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, проведший совещание на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ.

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооружённым силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — объяснил президент.