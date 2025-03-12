Путин потребовал считать террористами боевиков ВСУ в Курской области
Находящиеся на территории Курской области украинские военные по закону считаются террористами и требуют к себе такого отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин, проведший совещание на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ.
«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооружённым силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами», — объяснил президент.
Так, по словам Путина, их действия квалифицирует Генеральная прокуратура России, а Следственный комитет возбудил уголовное дело именно по статье о терроризме. Верховный главнокомандующий уточнил, что ко взятым в плен боевикам в Курской области Москва должна относится как к террористам.
Напомним, президент России Владимир Путин 12 марта впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ в 2024 году и провёл совещание. В ходе него глава государства поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить украинских боевиков в приграничье, а также рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы.
ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ