Путин поручил рассмотреть создание зоны безопасности вдоль госграницы
Президент России Владимир Путин поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову рассмотреть возможность создания зоны безопасности вдоль государственной границы. Он озвучил эти задачи во время своего визита в Курскую область.
«Полностью освободить территорию Курской области. Восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно нужно подумать о создании в будущем зоны вдоль государственной границы», — сказал президент.
Полное видео совещания Владимира Путина на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ в Курской области. Видео © Telegram / news_kremlin
В ходе совещания Герасимов сообщил Путину, как российские силы застали врасплох ВСУ, неожиданно пройдя через газотранспортную трубу к Судже. Он отметил, что этот манёвр нарушил оборону противника и способствовал развитию наступления в Курской области.
Telegram / news_kremlin