Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о значительных успехах Вооружённых сил России в Курской области. Он рассказал, что бойцы освободили более 1100 квадратных километров в приграничье.

«Подразделение группировки войск «Север» продолжает активные действия по уничтожению противника на территории Курской области. В ходе наступательной операции войска освободили свыше 1100 квадратных километров. Это составляет более 86% от площади, которая ранее находилась под контролем противника», — отметил Герасимов в своём докладе.