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Регион
12 марта, 19:40

В Генштабе раскрыли успехи ВС РФ по освобождению курского приграничья от ВСУ

Герасимов: ВС РФ освободили более 1100 квадратных километров в Курской области

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о значительных успехах Вооружённых сил России в Курской области. Он рассказал, что бойцы освободили более 1100 квадратных километров в приграничье.

«Подразделение группировки войск «Север» продолжает активные действия по уничтожению противника на территории Курской области. В ходе наступательной операции войска освободили свыше 1100 квадратных километров. Это составляет более 86% от площади, которая ранее находилась под контролем противника», — отметил Герасимов в своём докладе.

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Напомним, 12 марта Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Это первое его посещение региона с момента вторжения ВСУ в августе 2024 года.

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kremlin.ru

Лия Мурадьян
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