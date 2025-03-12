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Регион
12 марта, 19:10

Путин провёл совещание в Курской области впервые после вторжения ВСУ в регион

Президент России Владимир Путин посетил пункт управления ГРВ «Курск» ВС РФ и заслушал доклад главы Генерального штаба Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента вторжения в него ВСУ в августе 2024 года.

Путин прибыл в пункт управления Курской группировкой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Президент прибыл к пункту управления одетый в военную форму без знаков отличия и в сопровождении охраны. Его встретил лично глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и проводил к месту проведения совещания.

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Ранее о том, что Владимир Путин руководит совещанием на одном из командных пунктов ГРВ «Курск», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятно, именно из-за поездки в Курскую область было перенесено запланированное на сегодня экономическое совещание с участием российского лидера.

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Telegram / Кремль. Новости

Юрий Лысенко
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