Путин провёл совещание в Курской области впервые после вторжения ВСУ в регион

Президент России Владимир Путин посетил пункт управления ГРВ «Курск» ВС РФ и заслушал доклад главы Генерального штаба Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента вторжения в него ВСУ в августе 2024 года.

Президент прибыл к пункту управления одетый в военную форму без знаков отличия и в сопровождении охраны. Его встретил лично глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и проводил к месту проведения совещания.