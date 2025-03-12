Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 19:04

В Кремле назвали причину переноса Путиным экономического совещания

Песков: Путин перенёс экономическое совещание из-за рабочего графика

Президент России Владимир Путин перенёс назначенное на сегодня экономическое совещание в связи со своим рабочим графиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли изменение планов главы РФ отношение к подготовке контактов с представителями США.

«[Перенос совещания по экономическим вопросам связан] с рабочим графиком», — заявил спикер Кремля.

На Западе оценили готовность Путина к компромиссам по Украине
На Западе оценили готовность Путина к компромиссам по Украине

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой ВС РФ. А накануне появилась информация, что в регион для проверки хода выполнения задач ГРВ «Курск» прибыл глава Генштаба России Валерий Герасимов.

Обложка ©

Life.ru

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar