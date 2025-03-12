В Кремле назвали причину переноса Путиным экономического совещания
Песков: Путин перенёс экономическое совещание из-за рабочего графика
Президент России Владимир Путин перенёс назначенное на сегодня экономическое совещание в связи со своим рабочим графиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли изменение планов главы РФ отношение к подготовке контактов с представителями США.
«[Перенос совещания по экономическим вопросам связан] с рабочим графиком», — заявил спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой ВС РФ. А накануне появилась информация, что в регион для проверки хода выполнения задач ГРВ «Курск» прибыл глава Генштаба России Валерий Герасимов.
Life.ru