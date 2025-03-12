В Кремле назвали причину переноса Путиным экономического совещания

Президент России Владимир Путин перенёс назначенное на сегодня экономическое совещание в связи со своим рабочим графиком. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, имеет ли изменение планов главы РФ отношение к подготовке контактов с представителями США.