Герасимов посетил Курскую область и заслушал доклады по уничтожению ВСУ
Начальник Генштаба Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой «Курск»
Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск «Курск» генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений о ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Начальник Генштаба Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой «Курск». Видео © Минобороны РФ
«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск» по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области», — говорится в сообщении.
Также начальник Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей «курской» группировки и дал указания на дальнейшие действия. Наиболее отличившимся военным Герасимов вручил государственные и ведомственные награды.
Напомним, 8 марта стало известно, что ВС РФ начали наступление на Суджу. Всего за сутки нашим бойцам удалось достичь окраин города. Российские военные вернули под контроль промзону на окраине Суджи. Также бойцы блестяще провели операцию «Труба», сократив численность противника на треть. Тем временем главком ВСУ признал отступление в Курской области.
Минобороны РФ