Герасимов посетил Курскую область и заслушал доклады по уничтожению ВСУ

Начальник Генерального штаба ВС РФ — первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск «Курск» генерал-полковника Валерия Солодчука, а также командиров соединений о ходе выполнения боевых задач. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Начальник Генштаба Герасимов проверил ход выполнения задач группировкой «Курск». Видео © Минобороны РФ

«Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Курск» по уничтожению противника, вклинившегося на территорию Курской области», — говорится в сообщении.