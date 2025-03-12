Песков: Путин провёл совещание на пункте управления Курской группировкой ВС РФ

Президент РФ провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой Армии России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В США порассуждали об условии Путина для немедленного прекращения огня на 30 дней

В США порассуждали об условии Путина для немедленного прекращения огня на 30 дней

Ранее Дмитрий Песков не исключил, что у Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится телефонный разговор по результатам переговоров в Джидде. По словам пресс-секретаря главы РФ, такой контакт можно организовать весьма оперативно.