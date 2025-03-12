Песков: Путин провёл совещание на пункте управления Курской группировкой ВС РФ
Президент РФ провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой Армии России. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Владимир Путин провёл совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой ВС РФ. Кадры скоро обнародует пресс-служба президента России», — заявил спикер Кремля.
Ранее Дмитрий Песков не исключил, что у Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится телефонный разговор по результатам переговоров в Джидде. По словам пресс-секретаря главы РФ, такой контакт можно организовать весьма оперативно.
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