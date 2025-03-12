Песков не исключил телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде состоится телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован», — сказал представитель Кремля.

Что же касается встречи двух лидеров, то её время и место в настоящий момент не определены, добавил Песков.