Песков не исключил телефонный разговор Путина и Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде состоится телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован», — сказал представитель Кремля.
Что же касается встречи двух лидеров, то её время и место в настоящий момент не определены, добавил Песков.
Напомним, ранее глава Белого дома объявил, что на этой неделе планирует беседу с российским лидером Владимиром Путиным по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. 11 марта Трамп отметил, что «для танго нужны двое».
Life.ru