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12 марта, 09:52

Песков не исключил телефонный разговор Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключает, что по итогам переговоров США и Украины в Джидде состоится телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, то он будет очень быстро организован», — сказал представитель Кремля.

Что же касается встречи двух лидеров, то её время и место в настоящий момент не определены, добавил Песков.

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Напомним, ранее глава Белого дома объявил, что на этой неделе планирует беседу с российским лидером Владимиром Путиным по итогам американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии. 11 марта Трамп отметил, что «для танго нужны двое».

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Life.ru

Александра Вишнякова
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