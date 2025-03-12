Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области
Перед российскими военными стоит задача в кратчайшие сроки окончательно разгромить украинскую группировку в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проведший совещание на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ.
«Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал глава государства.
Президент также попросил передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Путин заявил, что рассчитывает на выполнение всех стоящих перед подразделениями боевых задач.
Напомним, 12 марта российские бойцы подняли флаг РФ над зданием городской администрации Суджи. В этом солдатам помог план под кодовым название «Поток». В тыл к противнику российские солдаты проникли по газовой трубе, откуда был выкачан весь газ. Десант из 800 человек прошёл в трубе около 15 километров, застав ВСУ врасплох и разгромив вражеские отряды.
Telegram / Минобороны России