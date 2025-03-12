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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 19:26

Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области

Перед российскими военными стоит задача в кратчайшие сроки окончательно разгромить украинскую группировку в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проведший совещание на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ.

«Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал глава государства.

Президент также попросил передать слова благодарности всему личному составу за то, что было сделано в последнее время. Путин заявил, что рассчитывает на выполнение всех стоящих перед подразделениями боевых задач.

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Напомним, 12 марта российские бойцы подняли флаг РФ над зданием городской администрации Суджи. В этом солдатам помог план под кодовым название «Поток». В тыл к противнику российские солдаты проникли по газовой трубе, откуда был выкачан весь газ. Десант из 800 человек прошёл в трубе около 15 километров, застав ВСУ врасплох и разгромив вражеские отряды.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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