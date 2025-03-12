Путин поставил задачу в кратчайшие сроки разгромить ВСУ в Курской области

Перед российскими военными стоит задача в кратчайшие сроки окончательно разгромить украинскую группировку в Курской области. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, проведший совещание на одном из приграничных пунктов управления ВС РФ.

«Действительно, наша задача в ближайшее время — в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь боевые действия», — сказал глава государства.