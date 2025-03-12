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Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 марта, 19:34

Гермасимов в докладе Путину назвал операцию «Поток» неожиданностью для ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что операция по проходу российских военных по газотранспортной трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ.

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооружённых сил Украины», — заявил Герасимов.

По его словам, этот манёвр способствовал свёртыванию обороны противника и развитию наступления в Курской области.

Путин провёл совещание в Курской области впервые после вторжения ВСУ в регион
Путин провёл совещание в Курской области впервые после вторжения ВСУ в регион

Ранее о том, что Владимир Путин руководит совещанием на одном из командных пунктов ГРВ «Курск», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятно, именно из-за поездки в Курскую область было перенесено запланированное на сегодня экономическое совещание.

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Telegram / Кремль. Новости

Артём Гапоненко
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