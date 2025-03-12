Гермасимов в докладе Путину назвал операцию «Поток» неожиданностью для ВСУ

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что операция по проходу российских военных по газотранспортной трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ.

«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооружённых сил Украины», — заявил Герасимов.