Гермасимов в докладе Путину назвал операцию «Поток» неожиданностью для ВСУ
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину заявил, что операция по проходу российских военных по газотранспортной трубе к Судже стала неожиданной для ВСУ.
«Штурмовики этого сводного формирования численностью более 600 человек, используя трубу газотранспортной системы, преодолели внутри неё расстояние около 15 километров, и вышли в глубине боевых порядков группировки Вооружённых сил Украины», — заявил Герасимов.
По его словам, этот манёвр способствовал свёртыванию обороны противника и развитию наступления в Курской области.
Ранее о том, что Владимир Путин руководит совещанием на одном из командных пунктов ГРВ «Курск», сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вероятно, именно из-за поездки в Курскую область было перенесено запланированное на сегодня экономическое совещание.
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