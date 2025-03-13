Путину доложили о завершающей стадии освобождения Курской области
Президент России Владимир Путин и начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. Обложка © kremlin
Командование войсковой группы «Север» проинформировало главу государства Владимира Путина о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Его слова приводит агентство РИА «Новости».
По словам официального представителя Кремля, во время визита на один из командных пунктов в регионе Путин получил отчёты от командующего и его заместителя о текущем ходе операции и её переходе в финальную стадию.
12 марта российские военнослужащие установили флаг РФ на здании администрации Суджи, воспользовавшись планом под кодовым названием «Поток». Они проникли в тыл противника через газовую трубу, из которой был выкачан весь газ. Десант из 800 человек преодолел около 15 километров в трубе, застигнув ВСУ врасплох и нанеся им значительный урон. Стоит отметить, что 12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала военных действий со стороны ВСУ в 2024 году. В рамках своего визита он провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Глава государства акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы.