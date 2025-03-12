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Регион
12 марта, 13:27

На Украине признали отступление ВСУ из Суджи

Deep State: ВСУ полностью вышли из Суджи в Курской области

ВСУ окончательно покинули территорию города Суджа в Курской области. Об этом сообщает украинский военно-аналитический проект Deep State.

В городе сейчас указано только присутствие армии РФ и серая зона на западе и севере. Также армия РФ за сутки взяла Махновку, Замостье и Казачью Локню в Курской области.

«Такая работёнка»: На видео попало начало штурма ВСУ под Суджей «‎подземной армией» России
«Такая работёнка»: На видео попало начало штурма ВСУ под Суджей «‎подземной армией» России

Напомним, недавно российские подразделения провели в Курской области блестящую операцию «Поток», в рамках которой 800 бойцов ВС РФ прошли по газопроводной трубе в Суджу и вышли в тыл противника, нарушив его оборону. Для этого спецназовцам пришлось несколько суток провести в замкнутом пространстве в условиях нехватки кислорода, да и в целом там было грязно, темно и неуютно. К настоящему моменту наши парни контролируют Малую Локню, Косицу и Черкасское Поречное близ Суджи. Также сегодня над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор, а военкоры уже заявляют об освобождении города, хотя Минобороны пока эту информацию не подтверждало.

Выкуренные из Суджи бойцы ВСУ оставили уморительное послание: «Русские, научитесь воевать»
Выкуренные из Суджи бойцы ВСУ оставили уморительное послание: «Русские, научитесь воевать»
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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Юрий Лысенко
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