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Регион
12 марта, 12:07
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Выкуренные из Суджи бойцы ВСУ оставили уморительное послание: «Русские, научитесь воевать»

Сбежавшие из Суджи солдаты ВСУ неожиданно пожелали русским «научиться воевать»

Армия ВСУ оставила послание российской армии в Курской области. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Армия ВСУ оставила послание российской армии в Курской области. Обложка © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Украинские солдаты, которые покинули город Суджа Курской области, оставили послание нашим парням, взявшим территорию под свой контроль. Фотографию с тем самым посланием показали российские военные инженеры Черноморского Флота в Telegram-канале.

ВСУ оставили послание Российской армии в Курской области. Видео © Telegram / «Инженеры ЧФ»

«Русские, научитесь воевать», — гласит надпись на асфальте, которая смотрится особенно уморительно на фоне панического бегства украинских солдат из города.

ВС РФ уже установили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное в Суджанском районе. 12 марта российские военнослужащие подняли флаг над зданием администрации Суджи. Военные корреспонденты уже подтверждают, что город освобождён. Прорыв в Суджу стал возможен, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба».

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Наталья Афонина
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