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Регион
12 марта, 10:29

«Суджа наша»: Военкор описал итоги операции на Курской земле одной фразой

Подоляка заявил о разгроме ВСУ в Судже Курской области

Военный блогер Юрий Подоляка подытожил результаты операции в приграничной зоне, подчеркнув словами «Суджа наша». В своём Telegram-канале он указал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) понесли серьёзное поражение в Курской области.

Подоляка также заметил, что в последние дни украинские медиа сообщали о противоположных результатах. Он обратил внимание на то, что информационная война никогда не заканчивается, и «новая антикризисная» кампания Киева, к которой подключились западные СМИ, основывается на утверждении о том, что лучшие бригады ВСУ якобы смогли вырваться из окружения.

По его информации, многие украинские военнослужащие покинули Суджу, отступая к границе и оставляя свою технику. Блогер также предполагает, что восстановление боеспособности украинской армии займёт значительное время.

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Как недавно сообщалось, российские силы приступили к штурму Суджи. На следующий день Министерство обороны подтвердило, что Вооружённые силы Российской Федерации получили контроль над населёнными пунктами Малая Локня, Косица и Черкасское Поречное. 12 марта российские бойцы подняли флаг над зданием городской администрации Суджи. Военные корреспонденты уже сообщают о том, что город освобождён. Кстати, всего с начала вторжения в регион противник потерял уже почти в 67 тысяч солдат ВСУ.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Николь Вербер
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