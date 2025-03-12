«Суджа наша»: Военкор описал итоги операции на Курской земле одной фразой

Подоляка также заметил, что в последние дни украинские медиа сообщали о противоположных результатах. Он обратил внимание на то, что информационная война никогда не заканчивается, и «новая антикризисная» кампания Киева, к которой подключились западные СМИ, основывается на утверждении о том, что лучшие бригады ВСУ якобы смогли вырваться из окружения.