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12 марта, 09:32

ВСУ запустили обратный отсчёт до завершения боёв в Курской области

País: Украинская операция под Курском закончится через несколько дней или недель

Солдаты украинской армии уверены, что операция в Курской области подходит к скорейшему завершению и армия ВСУ победителем с поля боя не выйдет. Военные, участвующие в наступлении на российскую территорию, заявили, что все сражения могут закончиться уже через несколько дней, сообщает испанская газета Pais.

«Осталось мало времени, возможно, всего несколько дней или недель», — приводит издание слова бойцов ВСУ.

Украинские солдаты также подчеркнули, что на фронте возникли «необъяснимые ситуации». По их словам, только командование киевской армии осведомлено, что именно произошло.

ВСУ в отчаянии бросают на амбразуру к Судже необстрелянных солдат
ВСУ в отчаянии бросают на амбразуру к Судже необстрелянных солдат

Напомним, что 8 марта российские вооруженные силы начали прямое наступление на Суджу. На следующий день Министерство обороны России подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, включая Малу Локню, Косицу и Черкасское Поречное. Сегодня, 12 марта, парни водрузили наш триколор на здание администрации Суджи. Город полностью ушёл под контроль ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Cristopher rogel blanquet

Наталья Афонина
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