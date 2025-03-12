Солдаты украинской армии уверены, что операция в Курской области подходит к скорейшему завершению и армия ВСУ победителем с поля боя не выйдет. Военные, участвующие в наступлении на российскую территорию, заявили, что все сражения могут закончиться уже через несколько дней, сообщает испанская газета Pais.