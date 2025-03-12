Командир 40-й бригады Тихоокеанского флота ВМФ России сообщил, что украинское командование забрасывает к Судже совсем ещё зелёных новобранцев, которых уничтожают сразу на подходе. Его слова приводит RT.

По его информации, наши войска не оставили никаких шансов закрепгруппе ВСУ и состоящему из зеков батальону «Шквал». Украинские боевики впадают в истерику, видя происходящее с их сослуживцами.