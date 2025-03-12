ВСУ в отчаянии бросают на амбразуру к Судже необстрелянных солдат
Командир 40-й бригады ТОФ: ВСУ отправляют к Судже неопытных солдат
Командир 40-й бригады Тихоокеанского флота ВМФ России сообщил, что украинское командование забрасывает к Судже совсем ещё зелёных новобранцев, которых уничтожают сразу на подходе. Его слова приводит RT.
По его информации, наши войска не оставили никаких шансов закрепгруппе ВСУ и состоящему из зеков батальону «Шквал». Украинские боевики впадают в истерику, видя происходящее с их сослуживцами.
«Зачастую даже группы не успевают никуда подойти. На подходах уничтожаются, в том числе и техника», — подчеркнул командир.
Это вопрос приоритетов. Украинское командование ценит наёмников куда больше своих солдат, ведь украинцы Киеву обходятся дешевле. К примеру, ранее ВСУ спасли отряд наймитов от попадания в «котёл» под Суджей, заменив их на мобилизованных. Кстати, над зданием администрации города уже установлен российский флаг, а военкоры сообщают, что Суджа вернулась под контроль ВС РФ.
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