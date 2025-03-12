Командование ВСУ спасло иностранных наёмников от «котла» в Судже, заменив на мобилизованных
Командование ВСУ больше месяца назад вывело иностранных наёмников из-под Суджи
Командование ВСУ больше месяца назад вывело иностранных наёмников из-под Суджи Курской области и перебросило взамен около 700 мобилизованных. По данным SHOT, основная масса сдавшихся в плен в последние дни украинских военных — мобилизованные и пойманные на улицах сотрудниками ТЦК.
Бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота пленные рассказали, что всё командование успело покинуть Курскую область, когда трасса снабжения Юнаково – Суджа была под контролем ВСУ. Примерно в это же время на Украину были эвакуированы иностранные наёмники. А всё дело в том, что командование ВСУ прекрасно понимало, что у них не будет обратного пути. В итоге их решено было спасти от окружения, заменив на мобилизованных бойцов, которые сейчас массово сдаются в плен или погибают.
По информации журналистов, сейчас в Судже могут оставаться до 1500 военнослужащих ВСУ. Среди них 105-я бригада ТРО, 95-я ДШБ ВСУ и ещё несколько подразделений.
Напомним, что Российская армия зашла в промзону Суджи 11 марта. Солдаты катком проехались по украинским боевикам, которые в панике пытались выбраться из окружения. Прорыв в Суджу стал возможным, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачано топливо, и атаковали отряды ВСУ. Forbes узнала, что часть наиболее боеспособных бригад ВСУ бежит из Курской области.
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