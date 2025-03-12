Бойцам 810-й гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота пленные рассказали, что всё командование успело покинуть Курскую область, когда трасса снабжения Юнаково – Суджа была под контролем ВСУ. Примерно в это же время на Украину были эвакуированы иностранные наёмники. А всё дело в том, что командование ВСУ прекрасно понимало, что у них не будет обратного пути. В итоге их решено было спасти от окружения, заменив на мобилизованных бойцов, которые сейчас массово сдаются в плен или погибают.