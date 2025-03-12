Самые боеспособные бригады ВСУ бежали из Курской области на Украину
Forbes: Часть наиболее боеспособных бригад ВСУ бежит из Курской области
Часть наиболее боеспособных бригад ВСУ начала отступление из Курской области на территорию Украины после фееричного прорыва Армии России в Суджу. Эти сведения приводит американский журнал Forbes со ссылкой на неназванного украинского военного.
«Основная часть украинских войск, включая несколько самых тяжёлых бригад украинской армии, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы», — информирует издание.
Украинский военный из «армии вторжения» заявил журналу, что его «товарищам удалось покинуть Курск, избежав окружения». Он назвал положение ВСУ в регионе печальной и выразил сожаление, «что дошло до этого. Но что есть, то есть».
Напомним, что Российская армия зашла в промзону Суджи 11 марта. Солдаты катком проехались по украинским боевикам, которые в панике пытались выбраться из окружения. Прорыв в Суджу стал возможным, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачано топливо, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции.
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