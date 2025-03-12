Самые боеспособные бригады ВСУ бежали из Курской области на Украину

Часть наиболее боеспособных бригад ВСУ начала отступление из Курской области на территорию Украины после фееричного прорыва Армии России в Суджу. Эти сведения приводит американский журнал Forbes со ссылкой на неназванного украинского военного.

«Основная часть украинских войск, включая несколько самых тяжёлых бригад украинской армии, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы», — информирует издание.