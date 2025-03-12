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Регион
12 марта, 06:48

Самые боеспособные бригады ВСУ бежали из Курской области на Украину

Forbes: Часть наиболее боеспособных бригад ВСУ бежит из Курской области

Часть наиболее боеспособных бригад ВСУ начала отступление из Курской области на территорию Украины после фееричного прорыва Армии России в Суджу. Эти сведения приводит американский журнал Forbes со ссылкой на неназванного украинского военного.

«Основная часть украинских войск, включая несколько самых тяжёлых бригад украинской армии, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы», — информирует издание.

Украинский военный из «‎армии вторжения» заявил журналу, что его «товарищам удалось покинуть Курск, избежав окружения». Он назвал положение ВСУ в регионе печальной и выразил сожаление, «что дошло до этого. Но что есть, то есть».

Наша армия водрузила российский флаг на здание администрации Суджи
Наша армия водрузила российский флаг на здание администрации Суджи

Напомним, что Российская армия зашла в промзону Суджи 11 марта. Солдаты катком проехались по украинским боевикам, которые в панике пытались выбраться из окружения. Прорыв в Суджу стал возможным, в том числе благодаря героической операции «Поток» или «Труба». 800 российских солдат пробрались к городу по газовой трубе, из которой был предварительно выкачано топливо, и атаковали отряды ВСУ. Нашим парням пришлось провести в трубе шесть суток, пройти по ней 14 км и ударить в тыл противника. Украинские бойцы не ожидали такого манёвра и начали спешно оставлять позиции.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Андрей Бражников
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