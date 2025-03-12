Стало известно, почему ВСУ не заметили заход 800 наших воинов в подземную трубу в Судже

Российским солдатам, пробравшимся в тыл ВСУ по газопроводу, пришлось вырыть 500-метровую траншею, чтобы добраться до самой трубы, протянувшейся до газоизмерительной станции в Судже. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на солдат мотострелкового полка 72-й дивизии группировки войск «Север».

«Траншея 500 метров и почти 15 километров по трубе», — пояснил один из бойцов.

Таким образом, чтобы попасть в саму трубу, нужно было сначала вырыть до неё траншею, а затем и пройти по ней. В реальности она представляет собой узкий проход высотой почти в человеческий рост. По ходу наши воины дополнительно укрепили её, обустроив там даже бытовые помещения.

«Рыли тоннели, стравливали газ из трубы. Потом пешком натаскивали провизию, воду и припасы, чтобы выйти в тыл противника и создать предпосылки для бегства ВСУ. Вылезли уже на газораспределительной (газоизмерительной. — Прим. Life.ru) станции в Судже, и там уже бой завязался», — сообщил военный.