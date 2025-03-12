На Курской земле под огнём наших парней погибли почти 67 тысяч солдат ВСУ

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БпЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказано в публикации .

С начала боевых действий в регионе противник понёс значительные потери, которые составили более 66 810 военнослужащих. В списке утрат числится 392 танка, 314 боевых машин пехоты и 275 бронетранспортёров. Кроме того, противник потерял 2 191 боевую бронированную технику и 2 411 автомобилей. Артиллерийские потери составили 545 орудий, также уничтожены 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и семь MLRS, произведённых в США. В дополнение к этому противник потерял 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, одну зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоподавления, 16 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, десять радиолокационных систем ПВО, 56 единиц различной инженерной техники, включая 23 машины для разминирования, одну установку УР-77, пять мостоукладчиков, а также инженерную разведывательную машину и 15 бронемашин для ремонта и эвакуации, включая командно-штабную машину.