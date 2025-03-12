На Курской земле под огнём наших парней погибли почти 67 тысяч солдат ВСУ
МО РФ: ВСУ потеряли свыше 260 бойцов за сутки в Курской области
За минувшие сутки потери украинских войск в курском приграничье превысили 260 военнослужащих. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортёра, десять боевых бронированных машин, 8 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БпЛА. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — сказано в публикации.
С начала боевых действий в регионе противник понёс значительные потери, которые составили более 66 810 военнослужащих. В списке утрат числится 392 танка, 314 боевых машин пехоты и 275 бронетранспортёров. Кроме того, противник потерял 2 191 боевую бронированную технику и 2 411 автомобилей. Артиллерийские потери составили 545 орудий, также уничтожены 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, среди которых 13 HIMARS и семь MLRS, произведённых в США. В дополнение к этому противник потерял 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, одну зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций радиоподавления, 16 радиолокационных станций для контрбатарейной борьбы, десять радиолокационных систем ПВО, 56 единиц различной инженерной техники, включая 23 машины для разминирования, одну установку УР-77, пять мостоукладчиков, а также инженерную разведывательную машину и 15 бронемашин для ремонта и эвакуации, включая командно-штабную машину.
Напомним, 8 марта российские подразделения начали штурм Суджи. На следующий день Минобороны подтвердило контроль ВС РФ над Малой Локнёй, Косицей и Черкасским Поречным. 12 марта наши бойцы водрузили российский триколор над зданием суджанской администрации. Военкоры уже сообщают об освобождении города, но от Минобороны таких заявлений пока не звучало, вероятнее всего, Армия России ещё не закончила зачистку территории.
Telegram / Минобороны России