Тела женщины и ребёнка нашли в освобождённом селе под Курском
ВС РФ нашли тела женщины и ребёнка в освобождённой Малой Локне в Курской области
В освобождённом селе Малая Локня Курской области российские военные обнаружили тела женщины и ребёнка, которые не успели спастись от зверских расправ ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон».
«Это останки молодой женщины и ребёнка. Во время августовских боёв за Малую Локню много мирных жителей бежало сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могли — выводили. Ну, не всегда это удавалось», — поделился он.
Также сообщалось, что в освобождённом курском селе Черкасское Поречное российские бойцы нашли в разрушенной боевиками ВСУ церкви тела мирных жителей с признаками насильственной смерти, большинство из них пенсионеры. У убитых отрублены руки, ноги, видны следы выстрелов в голову. Украинские военные устраивали расправы над мирным населением во время отступления. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК «Террористический акт».
ТАСС / Дмитрий Ягодкин