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Регион
12 марта, 08:50

Тела женщины и ребёнка нашли в освобождённом селе под Курском

ВС РФ нашли тела женщины и ребёнка в освобождённой Малой Локне в Курской области

В освобождённом селе Малая Локня Курской области российские военные обнаружили тела женщины и ребёнка, которые не успели спастись от зверских расправ ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон».

«Это останки молодой женщины и ребёнка. Во время августовских боёв за Малую Локню много мирных жителей бежало сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могливыводили. Ну, не всегда это удавалось», — поделился он.

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Наши парни грязи не боятся! ВС РФ форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ

Также сообщалось, что в освобождённом курском селе Черкасское Поречное российские бойцы нашли в разрушенной боевиками ВСУ церкви тела мирных жителей с признаками насильственной смерти, большинство из них пенсионеры. У убитых отрублены руки, ноги, видны следы выстрелов в голову. Украинские военные устраивали расправы над мирным населением во время отступления. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК «Террористический акт».

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ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Татьяна Миссуми
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