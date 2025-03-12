Тела женщины и ребёнка нашли в освобождённом селе под Курском

В освобождённом селе Малая Локня Курской области российские военные обнаружили тела женщины и ребёнка, которые не успели спастись от зверских расправ ВСУ. Об этом рассказал РИА «Новости» командир штурмовой роты 9-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Ворон».

«Это останки молодой женщины и ребёнка. Во время августовских боёв за Малую Локню много мирных жителей бежало сюда в попытке спрятаться от оккупантов, от взрывов, от войны. Вот, к сожалению, некоторые не добежали, не получилось спрятаться. Кого могли — выводили. Ну, не всегда это удавалось», — поделился он.