Освобождённая Армией России Малая Локня была главным логистическим центром военных ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Чтобы отбить укреплённый населённый пункт в 15 километрах к северу от Суджи, нашим парням пришлось применить боевую хитрость. И они не ударили в грязь лицом.

Хотя грязи было много. Морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота форсировали болото, чтобы подобраться к врагу максимально внезапно. Они зачищали район и разрушали логистику врага, пока 34-я гвардейская горная бригада штурмовала позиции противника, сообщает RG.ru.