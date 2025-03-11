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Регион
11 марта, 15:46

Наши парни грязи не боятся! ВС РФ форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ

Бойцы ВС России форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ

ВС РФ форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ. Обложка © 155-я бригада Морской пехоты Тихоокеанского флота / RG.ru

ВС РФ форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ. Обложка © 155-я бригада Морской пехоты Тихоокеанского флота / RG.ru

Освобождённая Армией России Малая Локня была главным логистическим центром военных ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Чтобы отбить укреплённый населённый пункт в 15 километрах к северу от Суджи, нашим парням пришлось применить боевую хитрость. И они не ударили в грязь лицом.

Хотя грязи было много. Морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота форсировали болото, чтобы подобраться к врагу максимально внезапно. Они зачищали район и разрушали логистику врага, пока 34-я гвардейская горная бригада штурмовала позиции противника, сообщает RG.ru.

Одно поражение за другим: Силы ВСУ трещат под массированным наступлением Армии РФ в Курской области
Одно поражение за другим: Силы ВСУ трещат под массированным наступлением Армии РФ в Курской области

«Мы занимались закрытием поступления провизии, личного состава и техники врага в Малую Локню. Перерезали пути снабжения и вклинивались в железную дорогу, через которую от Суджи в Малую Локню производилось снабжение и завоз живой силы противника», — рассказал замком роты ДШБ с позывным Скупой.

Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней
Бойцы СВО водрузили российский флаг над курской Малой Локней

Напомним, 8 марта ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои. А 9 марта Минобороны подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, среди которых Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.

Борис Эльфанд
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