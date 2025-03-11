Наши парни грязи не боятся! ВС РФ форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ
Бойцы ВС России форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ
ВС РФ форсировали болото, чтобы отбить Малую Локню у ВСУ. Обложка © 155-я бригада Морской пехоты Тихоокеанского флота / RG.ru
Освобождённая Армией России Малая Локня была главным логистическим центром военных ВСУ, вторгнувшихся в Курскую область. Чтобы отбить укреплённый населённый пункт в 15 километрах к северу от Суджи, нашим парням пришлось применить боевую хитрость. И они не ударили в грязь лицом.
Хотя грязи было много. Морпехи из 155-й бригады Тихоокеанского флота форсировали болото, чтобы подобраться к врагу максимально внезапно. Они зачищали район и разрушали логистику врага, пока 34-я гвардейская горная бригада штурмовала позиции противника, сообщает RG.ru.
«Мы занимались закрытием поступления провизии, личного состава и техники врага в Малую Локню. Перерезали пути снабжения и вклинивались в железную дорогу, через которую от Суджи в Малую Локню производилось снабжение и завоз живой силы противника», — рассказал замком роты ДШБ с позывным Скупой.
Напомним, 8 марта ВС РФ начали прямое наступление на Суджу. Утром нашим бойцам удалось пробиться к окраинам города и завязать уличные бои. А 9 марта Минобороны подтвердило освобождение трёх населённых пунктов в курском приграничье, среди которых Черкасское Поречное, Малая Локня и Косица.