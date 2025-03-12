«Отрублены руки и ноги»: ВСУ зверски убили мирных жителей в храме в Курской области

В освобождённом курском селе Черкасское Поречное российские бойцы нашли в разрушенной боевиками ВСУ церкви тела мирных жителей с признаками насильственной смерти, большинство из них пенсионеры. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК «Террористический акт».

«Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию РФ, совершили убийство не менее четырёх мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области», — уточнили в ведомстве.

Тела обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня подразделением группировки «Север» ВС РФ. По словам военных, у некоторых пенсионеров отрублены руки и ноги, у других — следы выстрелов в голову. Сейчас следователи занимаются установлением личностей погибших, проводятся экспертизы.