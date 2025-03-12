«Отрублены руки и ноги»: ВСУ зверски убили мирных жителей в храме в Курской области
СК возбудил дело по факту обнаружения в курском селе убитых ВСУ мирных жителей
В освобождённом курском селе Черкасское Поречное российские бойцы нашли в разрушенной боевиками ВСУ церкви тела мирных жителей с признаками насильственной смерти, большинство из них пенсионеры. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК «Террористический акт».
«Следствием установлено, что не позднее начала марта 2025 года военнослужащие ВФУ, незаконно вторгнувшиеся на территорию РФ, совершили убийство не менее четырёх мирных жителей в селе Черкасское Поречное Суджанского района Курской области», — уточнили в ведомстве.
Тела обнаружены в церкви Воздвижения Креста Господня подразделением группировки «Север» ВС РФ. По словам военных, у некоторых пенсионеров отрублены руки и ноги, у других — следы выстрелов в голову. Сейчас следователи занимаются установлением личностей погибших, проводятся экспертизы.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области. Как подчеркнули в ведомстве, ВС РФ продолжают разгром остатков ВСУ на территории Курской области.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine