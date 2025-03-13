Военкор показал, как выглядит та самая «Пятёрочка в Судже, растерзанная TikTok-войсками ВСУ
RT: Военкор Андрица показал, как теперь выглядит «Пятёрочка» в Судже
Военный корреспондент Влад Андрица показал, как выглядит «Пятёрочка» в Судже Курской области. Видео с разрисованными стенами магазина опубликовал RT.
Военкор Влад Андрица. Видео © RT
«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалёвана. Видим то, что от неё буквально ничего не осталось. Хотя, что интересно, рядом стоящий «Магнит» практически не тронут», — поделился военкор.
Напомним, что ранее российские войска вернули контроль над «Пятёрочкой» в Судже. На фоне магазина любили фотографироваться украинские боевики. Один из военных ВСУ, который насмехался над ассортиментом «Пятёрочки», был взят в плен. Десантник заявил, что его принудительно отправили на фронт под угрозой лишения жилья.