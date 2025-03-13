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13 марта, 11:40

Военкор показал, как выглядит та самая «Пятёрочка в Судже, растерзанная TikTok-войсками ВСУ

RT: Военкор Андрица показал, как теперь выглядит «Пятёрочка» в Судже

Военный корреспондент Влад Андрица показал, как выглядит «Пятёрочка» в Судже Курской области. Видео с разрисованными стенами магазина опубликовал RT.

Военкор Влад Андрица. Видео © RT

«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалёвана. Видим то, что от неё буквально ничего не осталось. Хотя, что интересно, рядом стоящий «Магнит» практически не тронут», — поделился военкор.

Позировавший у захваченной «Пятёрочки» офицер-мародёр из ВСУ убит в Судже
Позировавший у захваченной «Пятёрочки» офицер-мародёр из ВСУ убит в Судже

Напомним, что ранее российские войска вернули контроль над «Пятёрочкой» в Судже. На фоне магазина любили фотографироваться украинские боевики. Один из военных ВСУ, который насмехался над ассортиментом «Пятёрочки», был взят в плен. Десантник заявил, что его принудительно отправили на фронт под угрозой лишения жилья.

Обложка ©

RT

Алена Пенчугина
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