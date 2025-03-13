Военкор показал, как выглядит та самая «Пятёрочка в Судже, растерзанная TikTok-войсками ВСУ

Военный корреспондент Влад Андрица показал, как выглядит «Пятёрочка» в Судже Курской области. Видео с разрисованными стенами магазина опубликовал RT.

Военкор Влад Андрица. Видео © RT

«Непонятный какой-то фетиш у нашего врага на эту торговую сеть. Вся она исписана, измалёвана. Видим то, что от неё буквально ничего не осталось. Хотя, что интересно, рядом стоящий «Магнит» практически не тронут», — поделился военкор.