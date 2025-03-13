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13 марта, 12:33

Лукашенко высказался о сроках освобождения Курской области

Лукашенко: В течение считанных дней Курская область будет полностью освобождена

Курская область будет полнрстью освобождена в течение считанных дней. Уверенность в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В разговоре с журналистами он положительно оценил визит президента России Владимира Путина на командный пункт в Курской области, отметив, что тот «молодец».

«Что вы думаете, главнокомандующий просто так посещает места? Если он приехал, освобождение всей территории должно завершиться уже завтра. Несколько дней — и Курская область будет освобождена», — уверен белорусский лидер.

Раскрыто число населённых пунктов, которые осталось освободить от ВСУ в Курской области
Раскрыто число населённых пунктов, которые осталось освободить от ВСУ в Курской области

Напомним, ранее сегодня Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Демьянова
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