Лукашенко высказался о сроках освобождения Курской области

Курская область будет полнрстью освобождена в течение считанных дней. Уверенность в этом выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В разговоре с журналистами он положительно оценил визит президента России Владимира Путина на командный пункт в Курской области, отметив, что тот «молодец».

«Что вы думаете, главнокомандующий просто так посещает места? Если он приехал, освобождение всей территории должно завершиться уже завтра. Несколько дней — и Курская область будет освобождена», — уверен белорусский лидер.