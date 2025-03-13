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Регион
13 марта, 11:28

Раскрыто число населённых пунктов, которые осталось освободить от ВСУ в Курской области

Mash: ВС РФ осталось освободить от ВСУ шесть населённых пунктов в Курской области

Всего шесть населённых пунктов осталось освободить ВС РФ для того, чтобы восстановить полный контроль над Курской областью. Об этом сообщает Mash.

Степень повреждения инфраструктуры в освобождённой Судже. Видео © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, в данный момент проводятся зачистки в четырёх населённых пунктах. Бойцы ВСУ всё ещё присутствуют в Заолешенке (это агломерация Суджи), Рубанщине, Гоголевке, Олешне, Гуево и селе Горналь.

Известно, что Заолешенка зачищена на 60–70% территорий, северная и северо-восточная часть Гуево перешли под контроль ВС РФ. Серьёзные бои продолжаются в Гоголевке и Горнали, а в Гончаровке и Гуево противник организовал мощные укрепления. Против них ВС РФ используют дроны и авиабомбы.

Кроме того, ВС РФ примерно на 40% контролирует населённый пункт Басовка в Сумской области Украины. Контроль над этим населённым пунктом позволит ВС РФ получить выход к трассе на Сумы и создать буферную зону в регионе.

Супруги спрятались от ВСУ в бункере времён Великой Отечественной войны под Суджей и выжили
Супруги спрятались от ВСУ в бункере времён Великой Отечественной войны под Суджей и выжили

Напомним, ранее сегодня Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Мария Любицкая
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