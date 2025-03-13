Супруги спрятались от ВСУ в бункере времён Великой Отечественной войны под Суджей и выжили

Супруги Валентина и Александр Ушкаловы пережили оккупацию ВСУ в Курской области. Дочь Юлия Мозжухина поделилась подробностями их спасения в разговоре с «Лентой.ру».

Она отметила, что дом родителей в Малой Локне сильно пострадал в августе 2024 года. После этого пара искала укрытие от ВСУ в исправительной колонии, но и в этом месте также раздавались снаряды. С помощью бойцов ВС РФ Ушкаловы добрались до бункера, где местные жители скрывались ещё во времена Великой Отечественной войны.

В этом укрытии они провели неделю без пищи, и единственным источником воды для них стал конденсат. Супруга пыталась убедить мужа вернуться домой, но он отказался.

«Тогда мама сказала ему: «Получается, что ты не любишь ни меня, ни дочь. Уходи». В общем она его заставила», — сообщила дочь пары.

Ранее сообщалось, что около 100 жителей Суджи, которые числились пропавшими без вести, скрывались от украинских военных в подвалах. Люди смогли выжить благодаря законсервированным продуктам и взаимопомощи.