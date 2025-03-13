Консервы и взаимопомощь: Стало известно, как жители Суджи выживали при оккупации ВСУ

Около 100 жителей Суджи, которые числились пропавшими без вести, скрывались от украинских военных в подвалах. Люди смогли выжить благодаря законсервированным продуктам и взаимопомощи, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Вывезенная из опасной зоны жительница Курской области Светлана Кочерга рассказала корреспонденту телеканала «Звезда» Антону Войтовичу, что бойцы ВСУ ломились в дома и искали золото. В ходе мародёрства в её жилище украинские военные повыбивали все окна и выломали дверь.