Консервы и взаимопомощь: Стало известно, как жители Суджи выживали при оккупации ВСУ
Военэксперт Дандыкин: В подвалах Суджи пряталось около 100 пропавших жителей
Около 100 жителей Суджи, которые числились пропавшими без вести, скрывались от украинских военных в подвалах. Люди смогли выжить благодаря законсервированным продуктам и взаимопомощи, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
«Кто-то в подвалах прятался без света и газа, кто-то по квартирам. Была в подвалах консервация, народ там зажиточный, у кого частные дома, чем-то делились. А как в оккупации жили в Великую Отечественную? Я это знаю, я родом с Брянщины. У бабушки на руках было семеро детей, немцы выгнали из хаты, они выживали, выкопали пещеры и там жили. К сожалению, одна из дочерей погибла от тифа», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Вывезенная из опасной зоны жительница Курской области Светлана Кочерга рассказала корреспонденту телеканала «Звезда» Антону Войтовичу, что бойцы ВСУ ломились в дома и искали золото. В ходе мародёрства в её жилище украинские военные повыбивали все окна и выломали дверь.
Жительница Курской области рассказала, как украинские военные искали золото в домах. Видео © Телеканал «Звезда»
«Ты здесь! Быстро золото, быстро мне!» — рассказывает жуткую историю Светлана.
Ранее Минобороны РФ сообщило о долгожданном освобождении города от ВСУ. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сегодня проинформировал, что из Суджи уже вывезли около 120 человек. В настоящее время эвакуация продолжается.
Telegram / Александр Хинштейн