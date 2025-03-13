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13 марта, 09:32

Минобороны РФ показало первое видео из освобождённой Суджи

Минобороны РФ показало первое видео из освобождённого города Суджа Курской области, который с августа 2024 года был под оккупацией ВСУ.

Первые кадры из освобождённой Суджи Курской области. Видео © Минобороны РФ

Выкуренные из Суджи бойцы ВСУ оставили уморительное послание: «Русские, научитесь воевать»
Выкуренные из Суджи бойцы ВСУ оставили уморительное послание: «Русские, научитесь воевать»

Напомним, МО РФ официально подтвердило освобождение курского города сегодня, 13 марта. Взятие Суджи стало возможным благодаря в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе в Суджу. Спецназовцам пришлось пройти 14 км по трубе, в замкнутом пространстве и в условиях нехватки кислорода. Накануне над зданием суджанской администрации был поднят российский триколор.

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Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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