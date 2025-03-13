Более сотни мирных жителей вывели из Суджи в Курской области

Из Суджи, расположенной в Курской области, продолжается эвакуация мирных жителей. По состоянию на утро 13 марта, уже удалось вывезти 120 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.

Он отметил, что работа по эвакуации ведётся без перерывов, всем людям предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. Также организовано восстановление утраченных документов.

Министерство чрезвычайных ситуаций России совместно с Минобороны, в свою очередь, провели успешную операцию по эвакуации 90 человек из Суджанского района, где они находились под контролем украинских боевиков на протяжении семи месяцев. В пресс-службе МЧС сообщили, что основную часть эвакуированных составляют пожилые люди. Сотрудники ведомства, а также добровольцы и волонтеры продолжают свою работу, стремясь помочь всем нуждающимся.