Более сотни мирных жителей вывели из Суджи в Курской области
Хинштейн: Со вчерашнего дня из Суджи вывезены 120 мирных жителей
Из Суджи, расположенной в Курской области, продолжается эвакуация мирных жителей. По состоянию на утро 13 марта, уже удалось вывезти 120 человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он отметил, что работа по эвакуации ведётся без перерывов, всем людям предоставляется необходимая медицинская и психологическая помощь. Также организовано восстановление утраченных документов.
Министерство чрезвычайных ситуаций России совместно с Минобороны, в свою очередь, провели успешную операцию по эвакуации 90 человек из Суджанского района, где они находились под контролем украинских боевиков на протяжении семи месяцев. В пресс-службе МЧС сообщили, что основную часть эвакуированных составляют пожилые люди. Сотрудники ведомства, а также добровольцы и волонтеры продолжают свою работу, стремясь помочь всем нуждающимся.
12 марта российские военнослужащие установили флаг РФ на здании администрации Суджи, воспользовавшись планом под кодовым названием «Поток». Они проникли в тыл противника через газовую трубу, из которой был выкачан весь газ. Десант из 800 человек преодолел около 15 километров в трубе, застигнув ВСУ врасплох и нанеся им значительный урон. Стоит отметить, что 12 марта президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область с момента начала военных действий со стороны ВСУ в 2024 году. В рамках своего визита он провёл совещание, на котором обозначил приоритетные задачи. Глава государства акцентировал внимание на необходимости в кратчайшие сроки нейтрализовать украинские силы в приграничной зоне, а также обсудил возможность создания безопасной зоны вдоль государственной границы.