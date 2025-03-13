Люди просили хлеба: Бойцы ВС РФ сбрасывали с дронов еду голодающим жителям курского приграничья

В приграничной зоне Курской области жителям, которые не успели эвакуироваться, приходилось чрезвычайно трудно в период оккупации. Иногда российские военные помогали населению избежать голодной смерти. Люди обращались с просьбами о хлебе, рассказала журналистка Анастасия Кашеварова.

Дроны ВС РФ нашли пенсионеров, которые голодали в Курской области. Видео © Telegram / Анастасия Кашеварова

Например, в Черкасском Поречном российские операторы БПЛА заметили с воздуха пожилого мужчину, который рубил дрова во дворе. Увидев дрон, курянин понял, что он российский, и написал на дощечке одно слово «Хлеба».

«В один из дней был замечен пожилой мужчина, рубящий дрова во дворе. Ребята подлетели аккуратно ближе, мужчина увидел дрон и понял, что это наши. Он смотрел в небо на дрон и крестился, и потом показал, что он сейчас напишет что-то. Подлетев ещё поближе, ребята в камеру увидели, что он написал на дощечке одно слово «Хлеба», — написала Кашеварова в телеграм-канале.

По её словам, российские военнослужащие с помощью дронов доставили еду и сбросили её во двор, где находились пять человек — три бабушки и два дедушки. В результате бойцы ВС РФ начали регулярно сбрасывать пищу, чтобы жители не погибли от голода. Журналистка отметила, что наши военные не только выполняли основную задачу по обнаружению ВСУ, но и заботились о том, чтобы русские люди, оказавшиеся в блокаде, не умерли от нехватки еды.

«Всё это время мы были с бойцами на связи, и они очень переживали за этих мирных стариков. Так как группа Аида и 30 МСП были задействованы в спецоперации «Труба», она же «Поток», то освобождали Поречное другие бойцы», — отметила журналистка.