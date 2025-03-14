Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 марта, 02:27

«Что с лицом-то?» Военкоры Поддубный и Коц передразнили украинского пропагандиста Бутусова из Суджи

Военкоры Коц и Поддубный передразнили украинского журналиста Бутусова из Суджи

Российские военкоры Евгений Поддубный и Александр Коц записали короткое видеообращение к украинскому журналисту Юрию Бутусову из освобождённой накануне Суджи. Они вспомнили, как недавно глашатай киевского режима радовался попаданию дрона ВСУ в автомобиль Поддубного в Курской области.

«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгеньевиче. Спрашивал в августе прошлого года: «Что с лицом?» Докладываю, с лицом всё в порядке», — сказал Коц, обращаясь к Бутусову. Поддубный с иронией передразнил украинца встречной фразой «что с лицом-то?»

Минобороны России сообщило об освобождении Суджи
Минобороны России сообщило об освобождении Суджи

Напомним, что Поддубный был серьёзно ранен 7 августа 2024 года, когда его машину атаковал украинский FPV-дрон. Позже президент РФ Владимир Путин присвоил военкору звание Героя России.

Обложка ©

Telegram / Kotsnews

Антон Голыбин
  • Новости
  • Ситуация в Курской области
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar