«Что с лицом-то?» Военкоры Поддубный и Коц передразнили украинского пропагандиста Бутусова из Суджи

Российские военкоры Евгений Поддубный и Александр Коц записали короткое видеообращение к украинскому журналисту Юрию Бутусову из освобождённой накануне Суджи. Они вспомнили, как недавно глашатай киевского режима радовался попаданию дрона ВСУ в автомобиль Поддубного в Курской области.

«Тут украинский пропагандист беспокоился о Евгении Евгеньевиче. Спрашивал в августе прошлого года: «Что с лицом?» Докладываю, с лицом всё в порядке», — сказал Коц, обращаясь к Бутусову. Поддубный с иронией передразнил украинца встречной фразой «что с лицом-то?»