Врачи раскрыли поразительные результаты медосмотра 78-летнего Трампа

Первый медицинский осмотр президента США Дональда Трампа после переизбрания свидетельствует о его отличном когнитивном и физическом здоровье. 78-летний Политик полностью готов к исполнению своих обязанностей главы государства и главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заключение врача республиканца Шона Барбареллы.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — указано в документе.

По словам медика, политик показал «крепкую сердечную, лёгочную, неврологическую и общую физическую функцию». Доктор считает, что всему причиной активный образ жизни президента, ведь он проводит множество встреч, общается с журналистами и регулярно играет в гольф.