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13 апреля, 20:06

Врачи раскрыли поразительные результаты медосмотра 78-летнего Трампа

Медосмотр Трампа показал отличное когнитивное и физическое здоровье президента

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / a katz

Первый медицинский осмотр президента США Дональда Трампа после переизбрания свидетельствует о его отличном когнитивном и физическом здоровье. 78-летний Политик полностью готов к исполнению своих обязанностей главы государства и главнокомандующего. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заключение врача республиканца Шона Барбареллы.

«Президент Трамп демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью подходит для выполнения обязанностей главнокомандующего и главы государства», — указано в документе.

По словам медика, политик показал «крепкую сердечную, лёгочную, неврологическую и общую физическую функцию». Доктор считает, что всему причиной активный образ жизни президента, ведь он проводит множество встреч, общается с журналистами и регулярно играет в гольф.

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Ранее глава Белого дома сам заявил, что успешно справился с тестом на умственные способности. По его словам, результаты оказались отличными: все задания он выполнил без ошибок. В тесте, по словам хозяина Овального кабинета, нужно было запомнить и воспроизвести ряд слов, что позволило врачам оценить его память и общее состояние мозга.

Никита Никонов
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