«Доброе сердце, добрая душа»: Трамп заявил, что успешно прошёл медосмотр

Президент США Дональд Трамп прошёл плановое медицинское обследование, которое продлилось около четырёх часов. Об этом он сообщил журналистам во время полёта на борту президентского самолёта Air Force One.

Как отметил глава Белого дома, он вновь прошёл когнитивное тестирование — аналогичное тому, что сдавал в предыдущие годы. По его словам, результаты оказались отличными: все задания он выполнил без ошибок. В тесте, по словам президента, нужно было запомнить и воспроизвести ряд слов, что позволило врачам оценить его память и общее состояние мозга.

Трамп добавил, что решил пройти проверку, чтобы показать разницу между собой и Джо Байденом, намекнув на своё превосходство в умственных способностях. Также он сообщил, что врачи дали ему несколько рекомендаций по поддержанию здоровья, а полный отчёт по результатам обследования будет обнародован в ближайшее воскресенье.

«В целом я чувствовал, что нахожусь в очень хорошей форме. Доброе сердце, добрая душа, очень добрая душа», — сказал Трамп.