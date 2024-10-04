В США появились вопросы о здоровье 78-летнего Трампа
NYT: Предвыборный штаб Трампа предпочитает не отвечать на вопросы о его здоровье
Дональд Трамп. Обложка © flickr / Gage Skidmore
Состояние здоровья кандидата на пост президента США Дональда Трампа вызывает ряд вопросов, на которые его предвыборный штаб предпочитает не отвечать. Об этом сообщает газета New York Times.
В сообщении говорится, что если 78-летний Трамп одержит победу, его пребывание в Овальном кабинете может сопровождаться целым рядом потенциальных проблем, связанных с его состоянием. Медицинские эксперты отмечают риски для сердца, возможные последствия покушения, произошедшего в июле, а также естественное возрастное снижение когнитивных способностей.
Ранее Трамп высказался об эскалации на Ближнем Востоке после массированного ракетного удара Ирана по Израилю. Политик счёл произошедшее началом войны. Вечером 1 октября Иран выпустил по территории Израиля около 500 ракет. СМИ сообщили о поражении военной инфраструктуры ЦАХАЛ.