В США появились вопросы о здоровье 78-летнего Трампа

Состояние здоровья кандидата на пост президента США Дональда Трампа вызывает ряд вопросов, на которые его предвыборный штаб предпочитает не отвечать. Об этом сообщает газета New York Times.

В сообщении говорится, что если 78-летний Трамп одержит победу, его пребывание в Овальном кабинете может сопровождаться целым рядом потенциальных проблем, связанных с его состоянием. Медицинские эксперты отмечают риски для сердца, возможные последствия покушения, произошедшего в июле, а также естественное возрастное снижение когнитивных способностей.