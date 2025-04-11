Трамп отменил ограничения Обамы на воду из-за причёски
Трамп отменил ограничения Обамы на расход воды из-за собственных неудобств
Президент США Дональд Трамп. Обложка © flickr / Trump White House Archived
Президент США Дональд Трамп обосновал решение отменить введённые при Бараке Обаме ограничения на расход воды в душевых головках, сославшись на собственные неудобства. Как сообщает Washington Post, перед подписанием указа он заявил, что вынужден проводить под душем до 15 минут, чтобы полностью намочить свои волосы из-за действующих ограничений в 2,5 галлона (9,5 литра) воды в минуту, назвав эту ситуацию абсурдной.
«Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут. Это смешно», — сказал республиканец.
На этом основании Белый дом выпустил указ, отменяющий введённые при Обаме и сохранённые при Байдене экологические нормы для душевых. В заявлении администрации новые меры представлены как «положение конца войне с давлением воды», а прежние правила названы «бюрократическим кошмаром».
Ранее Трамп объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране в ответ на серьёзный торговый дисбаланс. В официальном заявлении Белого дома подчёркивается, что постоянный дефицит негативно сказался на производственной инфраструктуре, что, в свою очередь, привело к растущей зависимости военно-промышленного комплекса от зарубежных производителей.