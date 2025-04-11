Трамп отменил ограничения Обамы на воду из-за причёски

Президент США Дональд Трамп обосновал решение отменить введённые при Бараке Обаме ограничения на расход воды в душевых головках, сославшись на собственные неудобства. Как сообщает Washington Post, перед подписанием указа он заявил, что вынужден проводить под душем до 15 минут, чтобы полностью намочить свои волосы из-за действующих ограничений в 2,5 галлона (9,5 литра) воды в минуту, назвав эту ситуацию абсурдной.

«Мне приходится стоять под душем 15 минут, пока они не намокнут. Это смешно», — сказал республиканец.

На этом основании Белый дом выпустил указ, отменяющий введённые при Обаме и сохранённые при Байдене экологические нормы для душевых. В заявлении администрации новые меры представлены как «положение конца войне с давлением воды», а прежние правила названы «бюрократическим кошмаром».