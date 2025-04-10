Трамп признал проблемы, возникшие при переходе к новой торговой политике США

Переход США к новой торговой политике, связанной с пошлинами на импорт, сопряжён с рядом проблем. Наличие сложностей признал президент Штатов Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета.

Комментируя последствия введения тарифов, глава Белого дома отметил, что США сейчас «в очень хорошей форме». Также он сообщил, что в государственный бюджет после введения пошлин ежедневно поступают порядка 3,5 миллиарда долларов.