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10 апреля, 17:58

Трамп признал проблемы, возникшие при переходе к новой торговой политике США

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Переход США к новой торговой политике, связанной с пошлинами на импорт, сопряжён с рядом проблем. Наличие сложностей признал президент Штатов Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета.

Комментируя последствия введения тарифов, глава Белого дома отметил, что США сейчас «в очень хорошей форме». Также он сообщил, что в государственный бюджет после введения пошлин ежедневно поступают порядка 3,5 миллиарда долларов.

«За переход будет своя цена, при переходе будут проблемы. Но в конце концов всё будет замечательно», — сказал американский президент, добавив, что теперь все хотят заключить с ним «торговую сделку».

В США шокированы послаблением Трампа по торговым пошлинам
В США шокированы послаблением Трампа по торговым пошлинам

Напомним, что система торговых пошлин на импорт товаров в США начала действовать 2 апреля. Эта мера не коснулась России, зато по полной досталось Китаю — в отношении Поднебесной теперь действуют тарифы в 145%. Пекин ответил пошлинами в 84%, но пока не реагировал на последний ход американского лидера.

Юрий Лысенко
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