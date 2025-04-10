Трамп признал проблемы, возникшие при переходе к новой торговой политике США
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein
Переход США к новой торговой политике, связанной с пошлинами на импорт, сопряжён с рядом проблем. Наличие сложностей признал президент Штатов Дональд Трамп в ходе заседания своего кабинета.
Комментируя последствия введения тарифов, глава Белого дома отметил, что США сейчас «в очень хорошей форме». Также он сообщил, что в государственный бюджет после введения пошлин ежедневно поступают порядка 3,5 миллиарда долларов.
«За переход будет своя цена, при переходе будут проблемы. Но в конце концов всё будет замечательно», — сказал американский президент, добавив, что теперь все хотят заключить с ним «торговую сделку».
Напомним, что система торговых пошлин на импорт товаров в США начала действовать 2 апреля. Эта мера не коснулась России, зато по полной досталось Китаю — в отношении Поднебесной теперь действуют тарифы в 145%. Пекин ответил пошлинами в 84%, но пока не реагировал на последний ход американского лидера.