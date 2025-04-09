Китай повысит тарифы на американские товары более чем в два раза

Дополнительная ставка тарифов на товары, импортируемые из США в Китай, будет увеличена до 84%. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

«10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифов <...> будет увеличена с 34 до 84 процентов», — сказано в сообщении.