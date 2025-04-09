Китай повысит тарифы на американские товары более чем в два раза
С 10 апреля Китай увеличит ставку тарифов на импорт из США с 34% до 84%
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Дополнительная ставка тарифов на товары, импортируемые из США в Китай, будет увеличена до 84%. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.
«10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифов <...> будет увеличена с 34 до 84 процентов», — сказано в сообщении.
В Пекине назвали ошибкой повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары. В официальном заявлении Комитета по тарификации при Госсовете КНР говорится, что этот шаг администрации Белого дома ущемляет интересы Поднебесной и вредит мировой торговле.
Ранее сообщалось, что порты могут «лопнуть» от скопления импортных авто из-за торговой войны президента США Дональда Трампа.
Напомним, что 2 апреля глава Белого дома ввёл новую систему пошлин, подняв ставки до потолка. После этого более 50 государств попросили его о встрече. К слову, Россия не попала под пошлины. В отношении Китая Штаты ввели пошлины аж до 104%. Это может привести к увеличению количества поставок товаров их КНР в Россию.