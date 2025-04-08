Белый дом официально подтвердил повышение пошлин на китайский импорт до 104%
Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Белый дом официально подтвердил, что Соединённые Штаты обновили тарифную ставку для импорта из Китая, увеличив пошлины до 104%. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. По её словам, повышение пошлин стало ответом на действия Китая.
«Они вступят в силу в 00:01 (07:01 мск 9 апреля. — Прим. Life.ru), то есть фактически с завтрашнего дня», — пояснила Ливитт.
По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает, что Поднебесная должна подписать со Штатами торговое соглашение. Китай хочет заключить сделку, но пока не знает, как к этому приступить, добавила она.