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8 апреля, 20:31

Белый дом официально подтвердил повышение пошлин на китайский импорт до 104%

Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Кэролайн Ливитт. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Белый дом официально подтвердил, что Соединённые Штаты обновили тарифную ставку для импорта из Китая, увеличив пошлины до 104%. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. По её словам, повышение пошлин стало ответом на действия Китая.

«Они вступят в силу в 00:01 (07:01 мск 9 апреля. — Прим. Life.ru), то есть фактически с завтрашнего дня», — пояснила Ливитт.

По словам пресс-секретаря, Дональд Трамп считает, что Поднебесная должна подписать со Штатами торговое соглашение. Китай хочет заключить сделку, но пока не знает, как к этому приступить, добавила она.

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О повышении пошлин на китайскую продукцию первыми заявили американские СМИ. Трамп предупреждал КНР об этом, но Пекин ответил, что не станет терпеть «тарифный шантаж» со стороны США.

Тимур Хингеев
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