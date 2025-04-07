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Регион
7 апреля, 15:54

Истекает завтра: Трамп выдвинул Китаю ультиматум

Трамп пригрозил Китаю ещё большим повышением пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chip Somodevilla

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Chip Somodevilla

США могут ввести дополнительные пошлины в размере 50% на китайские товары, если Китай не отменит свои 34%-ные пошлины на американский импорт. Об этом написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth.

Более того, Трамп указал, что крайний срок для отмены этих пошлин истекает 8 апреля 2025 года. Если они останутся в силе, новые тарифы вступят в действие с 9 апреля, и все переговоры с Китаем будут прекращены.

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Напомним, что 2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт, установив ставку в 10% для всех импортируемых товаров, а для некоторых стран — ещё выше. После этого более полусотни государств запросили переговоры с Вашингтоном. К слову, Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры с США.

Марина Фещенко
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