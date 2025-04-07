Истекает завтра: Трамп выдвинул Китаю ультиматум

США могут ввести дополнительные пошлины в размере 50% на китайские товары, если Китай не отменит свои 34%-ные пошлины на американский импорт. Об этом написал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth.

Более того, Трамп указал, что крайний срок для отмены этих пошлин истекает 8 апреля 2025 года. Если они останутся в силе, новые тарифы вступят в действие с 9 апреля, и все переговоры с Китаем будут прекращены.