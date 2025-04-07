Реакцию мировых рынков на пошлины Трампа описали словом «паника»

Мировые финансовые рынки столкнулись с резким падением на фоне нарастающей торговой войны между США, Европой и Китаем. Об этом говорится в обзоре наших коллег из РБК.

В начале торгов в Европе немецкий индекс DAX 40 упал на 10,42%, составив 18 489,91 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 6,33%, достигнув 7544,83 пункта, в то время как французский CAC 40 потерял 7,03% и закрылся на уровне 6763,76 пункта.

В США за два дня — четверг и пятницу — индекс SP 500 упал на 10,53%, технологический NASDAQ Composite снизился на 11,44%, а промышленный индекс Dow Jones Industrial Average уменьшился на 9,26%.

Аналитики Morgan Stanley предупреждают, что инвесторы должны быть готовы к возможному дальнейшему снижению индекса SP 500 на 7-8% в случае, если напряженность вокруг тарифов не утихнет и Федеральная резервная система не предпримет меры.

«Мы приближаемся к моменту, когда фондам с длинными позициями будет сложно найти безопасное укрытие», — отмечает управляющая фондом акций в Ecofi Карен Джорджес.

Экономисты Goldman Sachs Group повысили вероятность рецессии в США с 35% до 45%.

Азиатские рынки также завершили 7 апреля с заметными потерями. Индекс Nikkei, отражающий динамику 225 крупнейших компаний Японии, упал на 7,83%, составив 31 136,36 пункта. Японский индекс TOPIX снизился на 7,79%, закрывшись на уровне 2288,66 пункта по данным Токийской фондовой биржи.

Китайский индекс CSI 300 потерял 7,05%, опустившись до 3589,44 пункта на торгах в Шанхае. Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng показал еще более серьезные потери — 13,22%.