«Тарифы сильно завышены»: Аналитики нашли ошибку в формуле Трампа для новых пошлин
Институт предпринимательства США: Формула Трампа для пошлин содержит ошибку
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jimwatson
Формула, определяющая новые пошлины президента США Дональда Трампа, содержит математическую ошибку. Об этом заявили в Американском институте предпринимательства.
В заявлении на сайте института указано, что представленная Трампом формула «не имеет экономического смысла». Эксперты отметили, что торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и множеством других факторов, таких как международные потоки капитала, цепочки поставок, сравнительные преимущества, география и другие аспекты. Это подчёркивает сложность торговых отношений и необходимость учитывать широкий спектр факторов при анализе экономической политики.
«Даже если серьёзно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины, которые, как предполагается, взимаются иностранными странами. В результате взаимные тарифы также сильно завышены», — отмечают аналитики.
Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран запросили переговоры с США по урегулированию пошлин. Напомним, что на днях Дональд Трамп объявил о новой пошлине в 10% на весь импорт. Для некоторых стран ставка составила более 30%. Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры со Штатами.