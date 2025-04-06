«Тарифы сильно завышены»: Аналитики нашли ошибку в формуле Трампа для новых пошлин

В заявлении на сайте института указано, что представленная Трампом формула «не имеет экономического смысла». Эксперты отметили, что торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и множеством других факторов, таких как международные потоки капитала, цепочки поставок, сравнительные преимущества, география и другие аспекты. Это подчёркивает сложность торговых отношений и необходимость учитывать широкий спектр факторов при анализе экономической политики.