В США отказались откладывать введение новых пошлин

Министр торговли США Говард Латник сообщил, что Вашингтон не намерен откладывать введение новых пошлин. Хотя, по его словам, некоторые партнёры хотели бы провести переговоры с Соединённым Штатами по этой теме. Заявление политика прозвучало в интервью телеканалу CBS.

«Нет никакой отсрочки. Определённо они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас — торговый дефицит», — сказал он.