В США отказались откладывать введение новых пошлин
Министр торговли США Латник: Вашингтон не будет откладывать введение пошлин
Министр торговли США Говард Латник сообщил, что Вашингтон не намерен откладывать введение новых пошлин. Хотя, по его словам, некоторые партнёры хотели бы провести переговоры с Соединённым Штатами по этой теме. Заявление политика прозвучало в интервью телеканалу CBS.
«Нет никакой отсрочки. Определённо они с нами на дни и недели, это очевидно. Президенту нужно перезагрузить мировую торговлю: у всех есть торговый профицит, а у нас — торговый дефицит», — сказал он.
Администрация США не считает, что торговые пошлины могут приблизить риск рецессии в Вашингтоне.
Ранее директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран запросили переговоры с США по урегулированию пошлин. Напомним, что на днях Дональд Трамп объявил о новой пошлине в 10% на весь импорт. Для некоторых стран ставка составила более 30%. Москва не попала под пошлины, так как сейчас она ведёт переговоры со Штатами.
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