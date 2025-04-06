Jaguar Land Rover приостановил поставки в США из-за пошлин Трампа

JLR пока не уточнила свои дальнейшие действия в ответ на пошлины. Однако представители компании отметили, что у них нет планов сокращать штат сотрудников. Ежегодно концерн продаёт около 400 тысяч автомобилей, из которых почти четверть направляется на рынок США. В статье указано, у JLR есть двухмесячный запас автомобилей в США, которые не подпадают под новые тарифы, учитывая 21-дневный срок доставки.