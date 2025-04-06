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6 апреля, 02:56

Jaguar Land Rover приостановил поставки в США из-за пошлин Трампа

Jaguar Land Rover приостановил поставки машин в США. Обложка © jaguarlandrover.com

Jaguar Land Rover приостановил поставки машин в США. Обложка © jaguarlandrover.com

Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) объявил о временной остановке поставок автомобилей в США на месяц. Компания приняла это решение, чтобы оценить последствия импортных пошлин, введённых президентом Дональдом Трампом, сообщает The Times.

JLR пока не уточнила свои дальнейшие действия в ответ на пошлины. Однако представители компании отметили, что у них нет планов сокращать штат сотрудников. Ежегодно концерн продаёт около 400 тысяч автомобилей, из которых почти четверть направляется на рынок США. В статье указано, у JLR есть двухмесячный запас автомобилей в США, которые не подпадают под новые тарифы, учитывая 21-дневный срок доставки.

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Напомним, 2 апреля Дональд Трамп объявил о введении тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля начал действовать базовый тариф в 10% на все импортируемые товары. Для отдельных стран — более 30%. Также установили 25% на импорт автомобилей.

Лия Мурадьян
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