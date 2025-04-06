Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 01:04

«Держитесь крепче»: Трамп предупредил о трудных временах для США из-за Китая

Трамп: США ждут трудные времена из-за пошлин, но Китай пострадал сильнее

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп предупредил о предстоящих сложностях для Америки из-за китайских пошлин. Однако, по его мнению, Пекин потерял значительно больше. Это заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим»,написал Трамп.

Он подчеркнул, что последствия для Пекина оказались «гораздо сильнее», чем для Вашингтона.

Китай отказался продавать TikTok из-за пошлин Трампа
Китай отказался продавать TikTok из-за пошлин Трампа

Напомним, 2 апреля Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для некоторых стран она оказалась ещё больше. Например, Китай должен платить 34%. В ответ на это Пекин обложил весь импорт из США теми же 34%.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Дональд Трамп
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar