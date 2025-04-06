«Держитесь крепче»: Трамп предупредил о трудных временах для США из-за Китая

Президент США Дональд Трамп предупредил о предстоящих сложностях для Америки из-за китайских пошлин. Однако, по его мнению, Пекин потерял значительно больше. Это заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.

«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал Трамп.

Он подчеркнул, что последствия для Пекина оказались «гораздо сильнее», чем для Вашингтона.