«Держитесь крепче»: Трамп предупредил о трудных временах для США из-за Китая
Трамп: США ждут трудные времена из-за пошлин, но Китай пострадал сильнее
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп предупредил о предстоящих сложностях для Америки из-за китайских пошлин. Однако, по его мнению, Пекин потерял значительно больше. Это заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social.
«Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал Трамп.
Он подчеркнул, что последствия для Пекина оказались «гораздо сильнее», чем для Вашингтона.
Напомним, 2 апреля Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для некоторых стран она оказалась ещё больше. Например, Китай должен платить 34%. В ответ на это Пекин обложил весь импорт из США теми же 34%.