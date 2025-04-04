Китай обложил весь импорт из США ответными пошлинами в 34%
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Китай вводит пошлины в размере 34% на все товары, импортируемые из США. Комиссия при Госсовете страны отметила, что этот шаг является ответом на тарифную политику американского президента Дональда Трампа.
«Действия США не соответствуют правилам международной торговли, серьёзно подрывают законные права и интересы Китая», — возмутились в ведомстве.
Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Основная ставка составит 10% на все импортируемые товары, однако для некоторых стран она будет значительно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для государств Евросоюза. Россия и Беларусь в этом списке не указаны. В Европе выразили опасения по поводу возможного увеличения потока китайских товаров, так как американский рынок станет менее доступным для Пекина. В ЕС предполагают, что им придётся защищать своих производителей, которые столкнутся с возросшей конкуренцией со стороны иностранного импорта.