Китай обложил весь импорт из США ответными пошлинами в 34%

Напомним, что 2 апреля президент США Дональд Трамп ввёл новую систему пошлин на импорт. Основная ставка составит 10% на все импортируемые товары, однако для некоторых стран она будет значительно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для государств Евросоюза. Россия и Беларусь в этом списке не указаны. В Европе выразили опасения по поводу возможного увеличения потока китайских товаров, так как американский рынок станет менее доступным для Пекина. В ЕС предполагают, что им придётся защищать своих производителей, которые столкнутся с возросшей конкуренцией со стороны иностранного импорта.