Европа готовит экстренный план на случай наплыва китайских товаров из-за Трампа

В Европе власти намерены разработать ряд экстренных мер, которые помогут защитить рынок ЕС от предполагаемого притока китайских товаров, так как Пекин может перенаправить торговые поставки после введения Вашингтоном ввозных пошлин на продукцию из Китая. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) cо ссылкой на источники.

«Европе придётся принять защитные меры для большего количества отраслей. Мы очень обеспокоены тем, что это станет ещё одной точкой напряжённости с Китаем», — рассказал изданию дипломат ЕС.

Главный экономист Deutsche Bank по Германии Робин Винклер подтвердил, что Азия испытала «торговый шок» от американских пошлин, поэтому попытается продать больше продукции европейским потребителям, а значит производители ЕС окажутся в условиях жёсткой конкуренции. Эксперт уверен, что «огромная тарифная стена», установленная президентом США Дональдом Трампом, обязательно скажется на Европе. Ряд высокопоставленных европейских чиновников также заверили, что Евросоюз готов закрыть свой рынок от большого потока иностранных товаров, тем более что подобный опыт уже есть.