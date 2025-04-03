Трамп — об экономике США: Пациент выжил и идёт на поправку

Ранее Трамп также объявил о введении чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса. Он подчеркнул, что в торговых отношениях с другими государствами отсутствует взаимность, а тарифы и нетарифные барьеры значительно различаются, что создает трудности для американских производителей при продаже своей продукции за границей. В связи с этим ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, тогда как для некоторых стран она будет значительно выше: 34% — для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для стран Евросоюза. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен начала обещать Америке «мощный ответ» от Евросоюза. Отметим, что пошлины на товары из России введены не были.