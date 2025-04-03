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3 апреля, 16:19

Трамп — об экономике США: Пациент выжил и идёт на поправку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Matt Smith Photographer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Matt Smith Photographer

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что экономика страны будет активно развиваться, несмотря на введение пошлин против большинства стран мира.

«Операция завершена! Пациент выжил и идет на поправку. По прогнозам, он станет сильнее, мощнее и здоровее, чем когда-либо», — написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.

The Economist опубликовал карикатуру на Трампа, «отрезающего» США от мира
The Economist опубликовал карикатуру на Трампа, «отрезающего» США от мира

Ранее Трамп также объявил о введении чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса. Он подчеркнул, что в торговых отношениях с другими государствами отсутствует взаимность, а тарифы и нетарифные барьеры значительно различаются, что создает трудности для американских производителей при продаже своей продукции за границей. В связи с этим ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, тогда как для некоторых стран она будет значительно выше: 34% — для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для стран Евросоюза. Такое решение сразу всколыхнуло ЕС, а глава ЕК фон дер Ляйен начала обещать Америке «мощный ответ» от Евросоюза. Отметим, что пошлины на товары из России введены не были.

Марина Фещенко
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